Balcani: Eliseo, Ue continuerà a facilitare dialogo tra Serbia e Kosovo

- L'Unione europea continuerà a facilitare il dialogo tra Serbia e Kosovo con l'obiettivo di normalizzare le loro relazioni. È quanto si legge in una nota diffusa dall'Eliseo dopo la videoconferenza che si è tenuta questa mattina, alla quale hanno partecipato il presidente Emmanuel Macron, il cancelliere Angela Merkel, il presidente serbo Aleksandar Vucic, il primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri, Josep Borrell e i rappresentante speciale dell'Ue per i Balcani, Miroslav Lajcak. Vucic e Hoti "hanno convenuto di riprendere il dialogo tra Belgrado e Pristina, interrotto da novembre 2018", afferma il comunicato. Il presidente serbo e il premier kosovaro sono d'accordo nell'approfondire "la loro cooperazione nell'ambito del lavoro in corso in molti settori proposti all'interno del processo di Berlino a titolo di importanti misure di fiducia tra le due parti", fa sapere l'Eliseo. (segue) (Frp)