Business news: Romania: ministro Finanze Citu, aumento pensioni del 40 per cento sarebbe un disastro

- L'unico aumento delle pensioni che può essere gestito dal governo della Romania per quest'anno è del 10 per cento. Un incremento del 40 per cento significherebbe un disastro per il paese in questo periodo di crisi economica globale. Lo ha detto il ministro delle Finanze romeno, Florin Citu all'emittente televisiva "Realitatea Plus". "Comprendiamo molto bene che esiste questo problema per i pensionati in Romania. Non è solo una cosa populista che facciamo, questo aumento del 10 per cento è anche un dovere morale. Ma questo 10 per cento è ciò che si può fare ora. Il 10 per cento significa un aumento di un punto percentuale delle spese di bilancio il prossimo anno, quindi anche il 10 per cento significa molto ma il 40 per cento vuol dire una Romania isolata di fronte agli investitori stranieri", ha detto. L'incremento del 40 per cento vorrebbe dire "assistere immediatamente a una destabilizzazione delle finanze pubbliche in Romania. È un costo troppo elevato che non possiamo permetterci. Il 40 per cento rappresentava un grave rischio per la stabilità economica in un periodo di crescita economica del 4 per cento. In un periodo di crisi economica globale, una cosa del genere sarebbe un disastro per la Romania", ha dichiarato Citu. (Rob)