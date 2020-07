Usa: Fitch conferma rating BBB- per Italia, con outlook stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato il giudizio di Fitch Ratings sull'Italia, dopo la chiusura dei mercati statunitensi, e come previsto dagli analisti non ci sono state sorprese. Confermato il rating a Bbb- dello scorso aprile, quando l'agenzia, considerando le gravi ricadute della pandemia di coronavirus sull'economia, aveva deciso di abbassare il suo giudizio, appena un gradino sopra il livello junk. Fitch si era allineata così alla valutazione di Moody's ("Baa3", ultimo scalino prima dei titoli "spazzatura"), mentre S&P è stata leggermente più ottimista ("Bbb" con outlook negativo). Fitch ha confermato l'outlook a stabile, cosa che solitamente indica che non arriveranno a breve ulteriori tagli, ma nulla può essere dato per scontato, visto che in passato le sorprese non sono mancate. Tuttavia, per quanto riguarda la decisione di questa sera, gli analisti sono sostanzialmente allineati nel prevedere che non ci saranno modifiche. Nel Global Economic Outlook del 29 giugno, Fitch ha anticipato per l'Italia una contrazione del Pil del 9,5 per cento nel 2020 (appunto invariato rispetto alla precedente stima del 26 maggio) e un rimbalzo a +4,4 per cento nel 2021 (meglio rispetto al +4,2 per cento precedente). L'Italia dovrebbe subire una recessione comunque più pesante rispetto all'Eurozona, per la quale l'agenzia attende un -8 per cento rispetto quest'anno e un +4,5 per cento il prossimo.(Nys)