Coronavirus: Argentina, Pfizer e BioNTech annunciano sperimentazione clinica vaccino Covid-19 (3)

- In Argentina, dove il 7 marzo è stata registrata la prima morte per la Covid-19 in America latina, i casi confermati ad oggi sono 90.693, con 1.749 decessi. Il primo luglio il governo ha decretato il ritorno alla Fase 1 della quarantena per l'Area metropolitana di Buenos Aires, attualmente l'epicentro della pandemia nel paese. Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez ha dichiarato che "il paese sta attraversando il momento più intenso della pandemia", mentre il capo di Gabinetto, Santiago Cafiero, ha avvertito che "ancora non è stato deciso come si proseguirà a partire dal 18 luglio nella zona dell'Amba". Dopo oltre quattro mesi di quarantena applicata in diversi gradi il governo deve gestire oggi un delicato equilibrio tra l'emergenza sanitaria e l'emergenza economica in un contesto inoltre di forte limitazione a livello finanziario e con il paese al bordo del default. "Abbiamo bisogno di guadagnare tempo per permettere al nostro sistema di salute di attendere tutti e a questo ritmo di crescita della curva non è possibile", ha dichiarato il presidente difendendo la decisione di insistere sulla priorità dell'emergenza sanitaria. (segue) (Bua)