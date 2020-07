Usa: Trump, movimento per togliere fondi alla polizia "una moda passeggera".

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che gli appelli a togliere finanziamenti alla polizia alla fine svaniranno, liquidando il movimento per la riforma della polizia su larga scala come una "moda passeggera". Lo riporta il sito "Politico". "Non toglieremo mai e poi mai fondi alla nostra polizia", ha detto Trump durante un evento pubblico in Florida. ”È una cosa terribile, ma presumo che sarà una moda passeggera", ha aggiunto. Le richieste di togliere fondi alla polizia sono cresciute, soprattutto nella sinistra statunitense, dopo la morte dell'afroamericano George Floyd a Minneapolis, nonostante i disaccordi su cosa questa proposta comporta esattamente. A Minneapolis, dove l'uccisione di George Floyd in custodia della polizia ha innescato i disordini, il Consiglio comunale si è mosso per sciogliere le forze di polizia della città. In altre grandi città, come New York e Los Angeles, i legislatori si sono mossi per reindirizzare i finanziamenti dai dipartimenti di polizia verso altri servizi sociali. Il candidato alla Casa Bianca dei Dem, Joe Biden, ha evitato di sposare lo slogan, reiterando invece la sua proposta di riformare le forze dell'ordine della nazione. (Nys)