Usa: Trump rinvia il suo comizio in New Hampshire causa maltempo

- Sarà rinviato il comizio della campagna elettorale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in programma nel New Hampshire questo fine settimana. Lo ha detto la Casa Bianca oggi, a causa delle tempeste previste nella zona, secondo quanto riportato dal sito "The Hill". La portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha detto ai giornalisti in viaggio con il presidente in Florida che il raduno sarà posticipato di una "settimana o due". Il ciclone tropicale Fay dovrebbe arrivare nel New Jersey venerdì, e il suo percorso previsto mostra che raggiungerà il New Hampshire entro sabato. La tempesta dovrebbe produrre forti venti e pioggia. Il presidente aveva in programma di radunare i sostenitori a Portsmouth, N.H., sabato sera. L'evento doveva svolgersi in un hangar per aerei aperto su almeno un lato. Il raduno sarebbe stato il secondo di Trump nelle ultime settimane, quando il presidente è tornato in campagna elettorale. Il suo raduno del mese scorso a Tulsa, Oklahoma, ha avuto una partecipazione inferiore alle attese, e i funzionari della sanità pubblica hanno detto che probabilmente ha portato a un picco di contagi nella zona. I funzionari hanno detto che le maschere sarebbero state distribuite ai partecipanti al raduno e il loro uso sarebbe stato fortemente incoraggiato. Trump ha perso di pochi voti il New Hampshire alle elezioni del 2016. (Nys)