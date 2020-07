Ue: Fiano (Pd), gli amici di Salvini sono i nemici dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emanuele Fiano, responsabile Esteri del Partito democratico, afferma che "Salvini in Italia non fa che ripetere il retorico e vuoto slogan 'Prima gli italiani' e accusa in continuazione i suoi avversari politici di essere nemici degli italiani. Poi va in Europa - continua il parlamentare in una nota - e sceglie come compagni di viaggio personaggi come Geert Wilders, leader dell'opposizione in Olanda, che oggi, in occasione della visita del presidente Conte ha pensato bene di esporre un cartello con la scritta 'Non un centesimo all'Italia'. Bell'amico". L'esponente del Pd aggiunge: "Salvini sceglie accuratamente in Europa alleati la cui ideologia sovranista lavora contro gli interessi italiani. Non è la prima volta e non sarà l'ultima. È l'ideologia sovranista di cui si nutre Salvini che non può che essere nemica di ogni progetto di solidarietà europea. O sei per gli italiani - conclude Fiano - o sei per i sovranisti. Deciditi, Salvini". (Com)