Usa: Trump minaccia di far pagare le tasse alle università "della sinistra radicale"

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto di aver dato istruzioni al dipartimento del Tesoro di rivedere lo status di esenzione fiscale di scuole, college e università statunitensi. "Troppe università e sistemi scolastici riguardano l'indottrinamento della sinistra radicale, non l'istruzione", ha twittato Trump. "I nostri figli devono essere istruiti, non indottrinati". La stragrande maggioranza delle università e dei college pubblici e privati degli Stati Uniti sono entità esenti da tasse a causa dei loro scopi educativi o del fatto che sono entità statali, secondo l'Associazione delle Università Americane, secondo quanto riportato dal sito "Politico". Secondo l'Internal Revenue Service, l'agenzia governativa deputata alla riscossione dei tributi all'interno del sistema tributario degli Stati Uniti, la "difesa di una particolare posizione o punto di vista" può ancora qualificarsi come educativo, e dunque esentasse, "se c'è un'esposizione sufficientemente completa ed equa dei fatti pertinenti per permettere a un individuo o al pubblico di formarsi un'opinione o una conclusione indipendente".(Nys)