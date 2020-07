Usa: Trump, Biden mi ha copiato il programma economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accusato l'ex vicepresidente Joe Biden di aver plagiato le sue politiche economiche, il giorno dopo che il presunto candidato democratico ha presentato un piano per promuovere la produzione e i prodotti statunitensi. Secondo quanto riportato dal sito "Politico", nonostante alcune somiglianze nella messaggistica tra la retorica "Buy American" di Biden e quella di Trump "America First", i piani politici dei due candidati divergono in modo significativo. "Mi ha plagiato, ma non ce l'ha mai fatta", ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca quando gli è stato chiesto del piano di Biden per l'economia. "È un piano che è molto radicale a sinistra. Ma ha detto le cose giuste perché sta copiando quello che ho fatto io, ma la differenza è che non può farlo". Trump non ha specificato quali parti dei piani economici di Biden sono state plagiate. Il piano economico di Biden "Ricostruisci meglio" prevede una componente "Compra statunitense" che investirebbe 400 miliardi di dollari in appalti pubblici che, secondo la campagna, aumenterebbe la domanda di prodotti "made in Usa". Il piano prevede anche un investimento di 300 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo nell'arco di quattro anni, da distribuire in tutto il paese a imprese e imprenditori. (Nys)