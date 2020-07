Roma: inaugurata la nuova illuminazione artistica del Pantheon (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nuova sensibilità che le nostre amministrazioni hanno per la luce è senz'altro un segno di attenzione, decoro e cura del passato e dei suoi monumenti più belli e ammirati. La migliore valorizzazione è quello che ci vuole per dare più forza alla nostra attività di tutela", dice la soprintendente speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma Daniela Porro. "Il Pantheon, uno dei principali monumenti classici giunti fino a nostri giorni e, insieme, un'importante basilica del culto cattolico e il luogo di sepoltura dei primi due re d'Italia, è uno dei siti culturali più visitati del nostro Paese. Il nuovo progetto di illuminazione, frutto di una larga e bella intesa tra vari soggetti istituzionali, contribuirà a migliorare la fruizione del monumento, sottolineando durante le ore notturne il suo ruolo nel tessuto urbanistico di Roma", commenta Edith Gabrielli, a capo della direzione Musei statali della città di Roma. Tra gli interventi più recenti realizzati da Roma Capitale e da Gruppo Acea, l’illuminazione artistica di Santa Maria in Trastevere, del Borgo di Ostia Antica, di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore, della Cupola del Tempio maggiore e di Piazza del Campidoglio. (Com)