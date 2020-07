Usa: Trump conferma la possibilità di una grazia per Roger Stone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato venerdì che sta valutando la possibilità di concedere la grazia a Roger Stone pochi giorni prima che il suo consulente politico informale di lunga data si presenti in carcere. "Penso che Roger Stone sia stato trattato in modo molto ingiusto, così come molte persone", ha detto Trump ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca mentre partiva per la Florida. Lo riporta il sito "Politico". "E nel frattempo, [l'ex direttore dell'FBI James] Comey e tutti questi ragazzi se ne vanno in giro, compresi Biden e Obama, perché li abbiamo sorpresi a spiare la mia campagna", ha continuato. "Chi ci avrebbe creduto?" Le ultime osservazioni del presidente sul caso di Stone arrivano dopo che il mese scorso aveva promesso che il provocatorio consulente repubblicano non sarebbe rimasto dietro le sbarre, twittando: "Può dormire bene la notte!" Lo scorso novembre Stone è stato condannato per aver ostacolato le indagini del Congresso e dell'Fbi sulle connessioni tra il governo russo e la campagna di Trump del 2016. I procuratori federali hanno sostenuto a febbraio che dovrebbe essere mandato in prigione per circa sette o nove anni. Ma dopo che Trump ha criticato la raccomandazione di condanna dei procuratori in un tweet, il Dipartimento di Giustizia ha presentato un dossier riveduto che non offriva un termine specifico per la condanna di Stone, ma affermava che la proposta iniziale dei procuratori "potrebbe essere considerata eccessiva e ingiustificata". (Nys)