Brasile: Amazzonia, allarmi per deforestazione aumentati del 64 per cento in 11 mesi

- Gli allarmi relativi alla deforestazione della foresta pluviale amazzonica in Brasile sono cresciuti del 24,31 per cento a giugno 2020 rispetto al mese di maggio e del 10,6 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, per un totale di 1.034 chilometri quadrati. Lo rende noto l'istituto nazionale di ricerca spaziale (Inpe). Gli allarmi sono emessi automaticamente su base quotidiana dal sistema satellitare di rilevamento della deforestazione (Deter) che in tempo reale mappa il territorio, allertando in caso di modificazioni alla flora rispetto alla rilevazione precedente. Negli ultimi 11 mesi, gli avvisi di deforestazione sono aumentati del 64 per cento rispetto gli 11 mesi precedenti. Secondo l'Inpe la deforestazione continua ad aumentare e i numeri per il 2020 saranno molto peggiori rispetto al 2019. Il tasso ufficiale dovrebbe essere superiore del 30 per cento rispetto allo scorso anno, quando si registrarono i peggiori dati del decennio. (segue) (Brb)