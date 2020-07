Coronavirus: Usa, 133.677 morti su 3.144.472 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 133.677 morti per Covid-19 su 3.144.472 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il Paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". A livello globale si registrano invece oltre 12,3 milioni di contagi con oltre 556 mila morti. Nelle ultime 24 ore in Florida si sono registrati 11.433 nuovi casi di Covid-19 e 93 decessi correlati al virus. Anthony Fauci, il più celebre esperto di malattie infettive della nazione, in un'intervista pubblicata oggi ha respinto l'affermazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo cui il 99 per cento dei casi di coronavirus sono "innocui", affermando che "ovviamente non è così". "Sto cercando di capire dove il presidente ha ottenuto quel numero", ha detto Fauci al "Financial Times". "Quello che penso sia successo è che qualcuno gli ha detto che la mortalità generale è di circa l'un per cento. E lui ha interpretato, quindi, che il 99 per cento non è un problema, quando ovviamente non è così".(Nys)