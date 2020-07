© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla proroga dello stato di emergenza, lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affermato che si tratta di una decisione che non è ancora stata presa. Se si procedesse in questa direzione, l’intenzione del presidente Conte sarebbe comunque quella di passare per il Parlamento. E' quanto spiegano fonti di palazzo Chigi. (Rin)