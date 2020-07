Turchia: Erdogan annuncia la riapertura di Santa Sofia come moschea il 24 luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Consiglio di Stato ha annullato il decreto di Mustafa Kemal Atatürk basandosi sul fatto che Santa Sofia era un bene di Maometto II il conquistatore che l'aveva ceduto nel 1453 ad una fondazione, osservando che il decreto del 1934 avrebbe violato le disposizioni delle fondazione proprietaria del sito. Secondo alcune indiscrezioni il governo avrebbe un'idea per preservare i mosaici cristiani di Santa Sofia, applicando tendaggi una volta che l'edificio sarà convertito in moschea in virtù della decisione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha discusso il dossier sulla conversione il 2 luglio. Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, aveva invitato la Turchia a non trasformare Santa Sofia in una moschea considerando che, come museo ufficialmente riconosciuto dall'Unesco, è stata amministrata in maniera eccellente per quasi un secolo. Secondo Pompeo, mantenendo lo status di museo Santa Sofia continuerebbe a essere per la Turchia "un esempio del suo impegno al rispetto delle tradizioni religiose e delle diverse storie che hanno contributo alla Repubblica di Turchia" e rimarrebbe accessibile a tutti. "Gli Stati Uniti considerano il cambio di status di Santa Sofia come un danno all'eredità di questo edificio notevole e di un'abilità non superata, così raro nel mondo moderno, nell'ottica di servire l'umanità come un quanto mai necessario ponte tra coloro che appartengono a differenti tradizioni religiose e culture", ha affermato Pompeo. Proprio oggi, l’Unesco ha invitato la Turchia ad avviare un dialogo prima di qualsiasi decisione unilaterale relativa alla riconversione di Santa Sofia, oggi museo e patrimonio dell’Umanità, in moschea. “L'Unesco ricorda che la partecipazione effettiva, inclusiva ed equa delle comunità e delle altre parti interessate alla proprietà è una condizione necessaria per preservare questo patrimonio ed evidenziarne l'unicità e il significato. Questo requisito serve a proteggere e trasmettere il valore eccezionale del patrimonio universale ed è inerente allo spirito della Convenzione del patrimonio mondiale”, si legge in una nota. (segue) (Tua)