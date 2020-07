Trasporti: in corso ultima frazione sciopero a Roma, chiuse metro C e B1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso l'ultima frazione dello sciopero di 24 ore del trasporto pubblico. È quanto si legge in una nota di Roma servizi per la mobilità. Metro A: attiva con possibile riduzione di corse. Chiuse le stazioni Repubblica, Vittorio, Manzoni, San Giovanni, Re di Roma, Ponte Lungo, Furio Camillo. Metro B: attiva con possibili riduzioni di corse chiuse stazioni Castro Pretorio, Bologna. Chiusa tratta B1 Bologna-Ionio. Metro C: chiusa. Roma-Lido: attiva con possibili riduzione di corse. Termini-Centocelle: chiusa. Roma-Viterbo: attiva con possibile riduzione di corse. Bus e tram: possibili riduzioni di corse o sospensione di linee. (Com)