Roma: inaugurata la nuova illuminazione artistica del Pantheon

- Con un omaggio al maestro Ennio Morricone, eseguito dall'orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia e dalla banda della Polizia locale di Roma Capitale, ha preso il via questa sera, la cerimonia di inaugurazione della nuova illuminazione del Pantheon. Presenti Virginia Raggi, sindaco di Roma, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, la presidente di Acea Michaela Castelli, l’amministratore delegato, Giuseppe Gola, l’arciprete Rettore del Capitolo dei Canonici della Basilica di S. Maria ad Martyres Monsignor Daniele Micheletti, la soprintendente speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma Daniela Porro, la direttrice Musei statali della città di Roma Edith Gabrielli e il direttore del Pantheon Luca Mercuri. Il progetto di illuminazione artistica, nato dalla collaborazione tra Roma Capitale - dipartimento Simu e Acea, è stato realizzato dalla multiutility con l’utilizzo di 150 luci a led di ultima generazione (per una potenza complessiva di 7.500 W) che hanno sostituito le vecchie apparecchiature, minimizzando l’impatto estetico dei proiettori, migliorando l’effetto cromatico dell’illuminazione d’accento e riducendo i consumi energetici. Il nuovo impianto, con l’uso di tecnologie innovative e sostenibili, valorizza uno dei monumenti simbolo di Roma e al tempo stesso offre una panoramica notturna del tutto nuova dell’intera piazza del Pantheon. È stato previsto, inoltre, un sistema di controllo che permette di gestire tutte le luci dell’impianto. L’intervento è stato eseguito nel rispetto delle indicazioni della Soprintendenza speciale di Roma e della Sovrintendenza capitolina. (segue) (Com)