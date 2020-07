Bolivia: coronavirus, Onu esorta governo a garantire sepoltura e identificazione vittime Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale contesto la stessa presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ieri è risultata positiva al test del Covid-19. Lo ha annunciato attraverso un videomessaggio pubblicato sui suoi profili social. "La scorsa settimana molti membri del mio staff sono risultati positivi al coronavirus, ho fatto il test e sono risultata positiva anch'io", ha spiegato Anez nel messaggio. La presidente ad interim ha quindi annunciato che seguirà la quarantena d'obbligo, che si sente "bene, forte" e che continuerà a lavorare in modalità virtuale. Anez ha quindi ringraziato "i boliviani e le boliviane che lavorano per aiutare in questa crisi sanitaria". Anez, 53 anni, è la quarta rappresentante del governo che risulta contagiata dal nuovo coronavirus. Prima di lei erano risultati positivi al test il capo di gabinetto, Yerko Nunez, e i ministri delle Miniere, Jorge Fernando Oropeza, e della Salute, Edy Roca. La Bolivia registra ad oggi 42.984 casi di contagio e 1.638 morti. (segue) (Bua)