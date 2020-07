Scuola: Zotta, Città metropolitana Roma al lavoro senza sosta per inizio anno scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Citta metropolitana di Roma capitale "sta lavorando con la Regione Lazio e l'ufficio scolastico regionale per verificare insieme percorsi utili alla ripresa del prossimo anno scolastico". Lo dichiara, in una nota, Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana di Roma. "Stiamo verificando l'effettivo fabbisogno dei singoli Istituti - aggiunge - che già stanno rispondendo a un questionario proposto ai dirigenti scolastici dall'Usr. I dati saranno messi a nostra disposizione per pianificare gli interventi confidando anche in ulteriori finanziamenti. Ringrazio il dottor Pinneri per la sua vicinanza manifestata già con i fatti e non con le parole. Voglio ricordare che la Città metropolitana ha avviato una collaborazione con la Curia e già si sta mettendo in atto una collaborazione con i musei, in particolare con il Maxxi. La lettera inviata ai dirigenti scolastici è un semplice atto amministrativo in attesa dell'approvazione del bilancio 2020 e dell'inserimento dei fondi destinati alla scuola".(Com)