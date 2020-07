Fase 3: Cdp, più vasta operazione di rinegoziazione dei mutui degli ultimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo e testo corretti."Il 2 aprile Cassa depositi e prestiti ha approvato la più vasta operazione di rinegoziazione dei mutui degli ultimi anni: circa 7.200 enti territoriali hanno avuto la possibilità di rinegoziare circa 134 mila prestiti per un debito complessivo di 34,6 miliardi euro (23 per gli enti locali e 11 per le Regioni) liberando così ingenti risorse nell'anno in corso. Un ente su due ha aderito all'operazione ed è stato rimodulato oltre il 60 per cento del debito" degli enti locali. Lo ha chiarito Gianluca Manca, responsabile coverage pubblica amministrazione di Cassa depositi e prestiti, nel corso di un convegno organizzato nell'ambito del ForumPa 2020. Si è trattato, ha chiarito, di "prestiti ordinari e flessibili, prestiti oggetto di precedenti rinegoziazioni e anche prestiti con oneri di ammortamento interamente a carico dei beneficiari". La decisione di dare il via a questa operazione è stata dettata dal fatto che "gli enti territoriali per fronteggiare l'emergenza hanno dovuto sostenere oneri straordinari ed imprevisti con, fra l'altro, una contrazione delle entrate creando forti tensioni nella liquidità disponibile. Questo - ha aggiunto - ha spinto Cdp ad adottare in tempi rapidi misure straordinarie per sostenere i territori". (Rin)