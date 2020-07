Viabilità: da lunedì 13 chiuso per lavori svincolo v.le Certosa su A4 Mi-Bs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per lavori connessi all'ampliamento della quarta corsia dinamica, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso lo svincolo di Milano V.le Certosa, in entrata verso Brescia, nei seguenti giorni e orari: dalle 22.00 di lunedì 13 alle 5.00 di martedì 14 luglio; dalle 22.00 di giovedì 16 alle 5.00 di venerdì 17 luglio; dalle 23.00 di venerdì 17 alle 6.00 di sabato 18 luglio; dalle 22.00 di sabato 18 alle 7.00 di domenica 19 luglio. In alternativa, immettersi sulla A8 Milano-Varese, uscire allo svincolo Fiera di Milano, e seguire indicazioni per Monza, lungo la A52 Tangenziale nord.(Com)