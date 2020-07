Lombardia: Gallera, riunito tavolo per rete ospedaliera di montagna, obiettivo qualità e cure e accessibilità servizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viene altresì condiviso il ruolo attribuito dal Comitato Sanità di Montagna al presidio Morelli di Sondalo per quanto attiene le attività specialistiche infettivo - pneumologiche, anche per assicurare un'adeguata assistenza ai pazienti Covid, oltre che alle attività specialistiche e di base proprie di un completo presidio di montagna. "Una moderna rete ospedaliera - aggiunge l'assessore - deve assicurare i trattamenti nella fase acuta della malattia, impiegando sempre le tecnologie piu' avanzate, secondo logiche di efficienza, efficacia e appropriatezza, trattenendo il paziente per le attività e per il tempo strettamente necessario alla gestione dell'acuzie, per poi proseguire, appena possibile, il percorso di cura in strutture 'intermedie o di comunità' e/o a domicilio, con gli adeguati supporti e ausili assistenziali". "In particolare - si legge nella nota della Direzione Generale Welfare - in riferimento all'ospedale di Sondalo, e' stato approfondito il piano di Regione Lombardia ai sensi del DL 34/20, che prevede un finanziamento di 1,5 milioni di euro. Il Morelli, per sua mission storica, per la sua struttura a padiglioni, nonché per le competenze tuttora presenti, puo facilmente diventare uno degli ospedali da coinvolgere prioritariamente nella gestione dei pazienti Covid". (segue) (Rem)