Lombardia: Gallera, riunito tavolo per rete ospedaliera di montagna, obiettivo qualità e cure e accessibilità servizi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferma della vocazione di presidio a valenza infettivologico-pneumologica (anche ad alta intensità di cura) oltre che riabilitativa, rafforza i percorsi necessari per la piena attuazione di una presa in carico di pazienti complessi che richiedono alta professionalità specifica. L'ospedale di Sondalo dovrà contestualmente mantenere il proprio ruolo di ospedale al servizio della media/alta valle, anche rafforzando l'attività ambulatoriale e di ricovero nonché il punto nascita, mai messe in discussione anche nelle precedenti progettualità regionali: dovranno infatti essere messe in atto tutte le iniziative necessarie per mantenere le competenze e le risorse specifiche, oltre al consolidamento di alcuni trattamenti acuti, riabilitativi e sub acuti, il tutto assolutamente in simbiosi e in integrazione con le altre strutture ospedaliere della Valle. (Rem)