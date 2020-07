Roma: Pd Lazio, grazie a lavoro squadra rinasce il campo Testaccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Municipio Roma I, a guida Pd con la presidente Alfonsi e Asp Asilo Savoia, "finalmente tornerà a vivere il campo Testaccio, storico impianto calcistico per la nostra città e per il rione di Testaccio". È quanto si legge in una nota del Pd Lazio. "Il lavoro del Municipio per l'individuazione di una concreta soluzione tanto attesa con la piena disponibilità e la pronta risposta della Regione Lazio - aggiunge il comunicato - sono un altro esempio concreto del valore e delle potenzialità degli accordi tra istituzioni pubbliche e organizzazioni locali, in questo caso sportive, che è il perno della legge, approvata lo scorso anno su proposta della consigliera Marta Leonori, sull'amministrazione condivisa dei 'beni comuni. Un esempio di come il Pd Lazio fa sinergia fra le varie istituzioni che governa". (Com)