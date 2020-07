Ue: Conte, pronti a settembre per presentare Recovery plan italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell'intervista che andrà in onda questa sera durante "Stasera Italia news", su Retequattro, ha affermato: "Abbiamo elaborato un piano per il rilancio e l’abbiamo presentato a tutta la società civile, a tutte le componenti della società italiana. Adesso incontrerò le opposizioni e questo alla fine mi darà la possibilità di chiudere la relazione definitiva e saremo pronti, già a settembre, per presentare il Recovery plan italiano in Europa. Per le riforme - ha continuato il capo dell'esecutivo -, l’Italia si è già avvantaggiata perché abbiamo già iniziato un processo riformatore. Un passaggio significativo è stato sicuramente il decreto Semplificazioni che va in Gazzetta ufficiale nei prossimi giorni, ma - ha concluso il premier - non ci fermiamo qui". (Rin)