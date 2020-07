Brasile: Bolsonaro proroga uso forze armate contro atti disboscamento in Amazzonia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mourao si è difeso anche dalle accuse relative alla volontà politica del governo. "Il nostro governo non è responsabile dello smantellamento delle agenzie di tutela dell'ambiente. Abbiamo ereditato sia l'Istituto brasiliano dell'ambiente e delle risorse naturali rinnovabili (Ibama) che l'Istituto Chico Mendes di conservazione della biodiversità (IcmBio) con un numero ridotto di dipendenti. Con le questioni di bilancio che stiamo vivendo e il divieto di gare d'appalto, stiamo cercando una soluzione, e questo è un problema che il Consiglio dell'Amazzonia affrontetà in modo che queste agenzie possano reintegrare l'antica forza lavoro". Presente alla conferenza stampa, il ministro dell'Ambiente, Ricardo Salles, ha informato che la prossima settimana sarà approvato un decreto che sospende l'autorizzazione all'uso del fuoco in Amazzonia (come attività legata all'agricoltura) per 120 giorni, che dovrebbe essere "pronto" per la firma di Bolsonaro a giorni. Il ministro ha affermato che il divieto sarà totale in Amazzonia e nel Pantanal, mentre negli altri biomi ci saranno già delle eccezioni previste dalla legislazione. (Brb)