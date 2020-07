© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti i colleghi con cui parlo sono nostri alleati. Qui non è un negoziato in cui si hanno vincitori o perdenti. Sono tutti nostri alleati, anche i Paesi frugali". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo ad una domanda sui rapporti con la cancelliera tedesca Angela Merkel nell'intervista che andrà in onda questa sera durante "Stasera Italia news", su Retequattro. (Rin)