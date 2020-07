Ue: Conte, non concepibile che sia a differenti velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla strategia europea ed alla ripresa economica post coronavirus, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiarito: "Noi in Europa non chiediamo fondi per essere aiutati come Italia, noi chiediamo fondi come tutti gli altri Paesi colpiti, che hanno bisogno di essere accompagnati in una celere ripresa. Per ripartire noi, per ripartire insieme all’Europa". Parlando ai microfoni di "Stasera Italia news", in onda questa sera su Retequattro, il premier ha sottolineato: "Non è concepibile un’Europa a differenti velocità, quindi noi dobbiamo assolutamente recuperare presto. Dobbiamo misurarci con i grandi player: con gli Stati Uniti, la Cina e tutti gli altri". (Rin)