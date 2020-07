Ue: ministero Giustizia su rapporto 2020 Commissione, alcuni passi avanti del nostro sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia segnala che "il rapporto 2020 della Commissione europea (i dati si riferiscono al 2018) sul funzionamento della giustizia nei Paesi membri segnala alcuni passi avanti del nostro sistema. In particolare - continua il dicastero in una nota - l’Italia registra un miglioramento rispetto alla durata dei processi civili, anche se rimaniamo ancora indietro (soprattutto per Appello e Cassazione) rispetto agli Stati più virtuosi.Si riduce, inoltre, il carico pendente grazie al recupero di efficienza (su base annua vengono definiti più procedimenti di quelli iscritti). Negli anni è aumentata la quota di risorse finanziarie destinate agli uffici giudiziari. Anche rispetto al rapporto tra giudici e abitanti - conclude la nota - siamo in linea con Paesi a noi assimilabili come Spagna e Francia".(Com)