Conte: "A settembre il Recovery plan italiano, da Forza Italia atteggiamento costruttivo"

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ai microfoni di "Stasera Italia news", in onda questa sera su Retequattro, ha dichiarato: "Abbiamo elaborato un piano per il rilancio e l’abbiamo presentato a tutta la società civile, a tutte le componenti della società italiana". Adesso, ha continuato il premier, "incontrerò le opposizioni e questo alla fine mi darà la possibilità di chiudere la relazione definitiva e saremo pronti, già a settembre, per presentare il Recovery plan italiano in Europa. Per le riforme - ha spiegato il capo dell'esecutivo -, l’Italia si è già avvantaggiata perché abbiamo già iniziato un processo riformatore. Un passaggio significativo è stato sicuramente il decreto Semplificazioni che va in Gazzetta ufficiale nei prossimi giorni, ma - ha ribadito Conte - non ci fermiamo qui".Per quanto riguarda Forza Italia, il presidente del Consiglio ha chiarito che "è una forza d’opposizione, che ha un ruolo ben distinto da quella che è la responsabilità di governo. Quando dico che, dal punto di vista concreto dei fatti, Forza Italia ha un atteggiamento, pur di opposizione, di dialogo più costruttivo, non sto dicendo - ha aggiunto Conte - 'voglio Forza Italia nel governo' e non sto dicendo che la prospettiva deve essere di unità nazionale o un amalgama indistinta; sto dando un giudizio di merito del comportamento concreto che è più costruttivo e più dialogante, tutto qui".In merito alla strategia europea ed alla ripresa economica post coronavirus, il capo del governo ha osservato: "In Europa non chiediamo fondi per essere aiutati come Italia, noi chiediamo fondi come tutti gli altri Paesi colpiti, che hanno bisogno di essere accompagnati in una celere ripresa. Per ripartire noi, per ripartire insieme all’Europa". Ad avviso del premier, "non è concepibile un’Europa a differenti velocità, quindi - ha proseguito - noi dobbiamo assolutamente recuperare presto. Dobbiamo misurarci con i grandi player: con gli Stati Uniti, la Cina e tutti gli altri. Tutti i colleghi con cui parlo - ha concluso ancora Conte rispondendo ad una domanda sui rapporti con la cancelliera tedesca Angela Merkel - sono nostri alleati. Qui non è un negoziato in cui si hanno vincitori o perdenti. Sono tutti nostri alleati, anche i Paesi frugali". (Rin)