Usa: Fauci, non so dove Trump abbia preso l'idea che il 99 per cento dei contagi è innocuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci, membro della task force anticoronavirus della Casa Bianca, in un'intervista pubblicata oggi ha respinto l'affermazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo cui il 99 per cento dei casi di coronavirus sono "innocui", affermando che "ovviamente non è così". "Sto cercando di capire dove il presidente ha ottenuto quel numero", ha detto Fauci al "Financial Times". "Quello che penso sia successo è che qualcuno gli ha detto che la mortalità generale è di circa l'un per cento. E lui ha interpretato, quindi, che il 99 per cento non è un problema, quando ovviamente non è così". Trump all'inizio di questo mese ha detto che il 99 per cento dei casi di coronavirus sono "totalmente innocui", un'affermazione secondo gli esperti non supportata da prove. Le stime precedenti degli esperti hanno detto che circa l'80 per cento dei casi di coronavirus non richiede il ricovero in ospedale e il 20 per cento sì, anche se rimane l'incertezza su quanti casi non vengono rilevati. Secondo il sito "The Hill", i commenti si collocano in un contesto di crescente distanza pubblica tra Trump e Fauci. Trump ha cercato di minimizzare il virus, mentre i Fauci e altri esperti hanno avvertito del pericolo del peggioramento delle epidemie in tutto il paese, che stanno portando ad un aumento dei ricoveri negli Stati più colpiti. "Il dottor Fauci è un uomo gentile, ma ha commesso molti errori", ha detto Trump in un'intervista televisiva a "Fox News" ieri sera. Fauci ha ammesso di non aver visto Trump dagli inizi di giugno.(Nys)