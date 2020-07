Usa: Biden, il mio programma economico è anche merito di Elizabeth Warren

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presunto candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha attribuito esplicitamente alla senatrice Elizabeth Warren il merito di aver contribuito a sviluppare il suo programma economico. Lo riporta l'"Huffington Post". "Sono grato a molti - tra cui la mia amica Elizabeth Warren, i sindacati e altri partner progressisti - per il loro aiuto nel mettere insieme questo nuovo coraggioso insieme di politiche volte a guarire la nostra economia e a garantire posti di lavoro dignitosi e di qualità", ha scritto Biden in una e-mail di raccolta fondi per il Comitato della Campagna per il Cambiamento Progressivo, un gruppo elettorale alleato di Warren, pubblicata oggi. "Di fronte alla terribile gestione sanitaria e della crisi economica da parte di Donald Trump, non c'è mai stato un momento più importante per reinvestire in posti di lavoro ben pagati per i lavoratori di tutto il nostro Paese". Il piano di Biden, annunciato giovedì durante un discorso vicino alla sua città natale di Scranton, in Pennsylvania, comprende 400 miliardi di dollari di spese federali per gli acquisti di prodotti fabbricati negli Stati Uniti e un investimento di 300 miliardi di dollari nella ricerca governativa sui veicoli elettrici e altre tecnologie avanzate. Secondo la campagna Biden, la spesa contribuirà a creare più di cinque milioni di nuovi posti di lavoro. La senatrice Warren era stata avversaria di Biden durante la corsa alle primarie del Partito democratico fino a questo inverno.(Nys)