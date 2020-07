Trasporto aereo: Francia, Gruppo Adp prevede tagli del personale per 600 lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Adp (ex Aeroporti di Parigi), che gestisce gli scali della capitale francese, ha aperto un tavolo con i sindacati per discutere dei tagli nel personale, previsti a causa della crisi del coronavirus. In un comunicato la società spiega che l'obiettivo è quello di negoziare con i rappresentanti dei lavoratori "un accordo di attività parziale di lunga durata, un accordo di performance collettiva e un dispositivo di rottura convenzionale", che permette al lavoratore di interrompere il contratto con un indennizzo da parte della società. Secondo il quotidiano "Le Monde", il Gruppo Adp prevede di tagliare 600 posti su un totale di 6.300. Per il momento, però la dirigenza non ha annunciato stime esatte.(Frp)