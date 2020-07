Lavoro: Fassina (SpR) riunisce in Campidoglio lavoratori delle vertenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assemblea pubblica in Campidoglio dei lavoratori dell'appalto della raccolte delle utenze non domestiche, degli Aec, della Roma Multiservizi e delle altre aziende del bando mense. Molte delle vertenze capitoline sono state riunite nella sala della Protomoteca, per far fronte comune, dal consigliere di Sinistra per Roma e promotore del comitato Roma 21 Stefano Fassina e dalla consigliere del gruppo misto Cristina Grancio. "Questa assemblea - ha detto Fassina - ha lo scopo di provare a ricomporre il mosaico delle decine e decine dei lavoratori che direttamente o indirettamente lavorano per il Campidoglio. È insopportabile la disattenzione e il rimpallo delle responsabilità che la giunta Raggi continua a fare. Proporremo a tutti i gruppi dell'Assemblea capitolina una mozione affinché ci sia un rilancio dei servizi fondamentali per la città nel rispetto della dignità e delle condizioni del lavoro". Per Cristina Grancio: "In questo modo si riuniscono lavoratori profondamente umiliati da questa giunta che continua a non dargli ascolto. Speriamo che questo incontro serva a unire diverse battaglie per restituire a questi lavoratori la dignità lavorativa". (Rer)