Europa-America Latina: conferenza tra 18 paesi per favorire cooperazione su Covid-19

- La cooperazione tra Europa e America latina dinanzi all'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. È la conferenza il tema della conferenza cui ha partecipato oggi il ministro degli Esteri spagnolo, Arancha Gonzalez Laya, con gli omologhi di Argentina, Brasile, Croazia, Cile, Colombia, Costa Rica, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Francia, Germania, Italia, Messico, Paesi Bassi, Perù, Portogallo, Slovenia e Svezia, nonché con l'Alto Rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza. Secondo quanto riferisce una nota del ministero spagnolo, si tratta del primo incontro ad alto livello tra i ministri dell'Ue e della comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (Celac) dopo l'ultima riunione svoltasi a Bruxelles nel luglio 2018. L'incontro si è concluso con l'adozione di una dichiarazione in cui i Paesi partecipanti hanno concordato la cooperazione in diverse iniziative nell'ambito della lotta contro Covid-19 "nell'ambito del loro impegno per il multilateralismo e per una risposta sanitaria internazionale coordinata, nonché per rafforzare il dialogo politico tra le due regioni". (segue) (Spm)