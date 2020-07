Europa-America Latina: conferenza tra 18 paesi per favorire cooperazione su Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le iniziative messe in campo, i 18 Paesi si impegnano a sostenere la produzione e l'accesso equo e universale a test, trattamenti e vaccini; a rafforzare i sistemi sanitari, soprattutto nei Paesi più vulnerabili, a promuovere gli scambi tra scienziati e la cooperazione nella ricerca medica, biologica e farmaceutica. "Fin dallo scoppio di questa crisi, la Spagna ha messo in atto una serie di meccanismi per cercare di aiutare i Paesi dell'America Latina, una delle regioni che sta soffrendo di più per l'impatto della pandemia", ha affermato il ministro González Laya, aggiungendo che già da aprile è stato avviato un processo di dialogo con diversi Paesi latinoamericani "per condividere esperienze e lezioni apprese e per generare reti di esperti". In tal senso, il 24 giugno scorso il premier, Pedro Sanchez, aveva tenuto un incontro con dieci presidenti della regione per contribuire a sensibilizzare le istituzioni finanziarie internazionali sulle necessità di finanziamento dei Paesi latinoamericani nel contesto della pandemia. (Spm)