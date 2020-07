Germania-Italia: sottosegretario Merlo incontra presidente del Saarland Hans (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Hans, Merlo ha inoltre discusso dell’impatto della pandemia in Europa e sulle misure adottate, a livello continentale, anche per rispondere alla crisi economica. I due interlocutori hanno concordato sul ruolo fondamentale dell’Unione europea, della moneta unica e della dimensione sovranazionale nel post-pandemia. “Nella maggioranza - ha spiegato il Sottosegretario Merlo - è in corso un dibattito sugli strumenti finanziari da utilizzare, ma certamente, con la Ue dietro, i Paesi più colpiti potranno uscire da questa crisi”. Merlo, sempre accompagnato dal suo capo segreteria, Stefano Ravagnan, in seguito si è riunito con il Console onorario Michael Haan presso i locali del Consolato onorario: anche qui tra i temi affrontati il possibile rafforzamento dei servizi consolari a Sarbruken. (Com)