Fase 3: Ronzulli (FI), sfruttare potere per sospendere democrazia è vergognoso

- Il vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, afferma che "l'ipotesi avanzata da Conte di prorogare lo stato di emergenza è solo un meccanismo di autodifesa di questo governo traballante. Capisco che ci abbiano preso gusto a occupare le poltrone, visto l'attaccamento che hanno sempre dimostrato - continua la parlamentare in una nota -, ma non si può pensare di allungare la vita dell'esecutivo cavalcando il dramma che ha colpito il Paese, una tragedia che continua a stravolgere la quotidianità dei cittadini. Non è serio nemmeno per questa maggioranza improvvisata. Sfruttare il potere per sospendere la democrazia - conclude Ronzulli - è vergognoso". (Com)