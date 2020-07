Francia: morto l'autista di bus aggredito a Bayonne dopo avere chiesto uso della mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto l'autista di autobus aggredito il 5 luglio scorso a Bayonne, nel sud ovest della Francia, Philippe Monguillot. Lo ha annunciato Maria, figlia dello stesso Monguillot ai media francesi. "Abbiamo deciso di lasciarlo andare. I medici erano a favore come noi", ha detto la donna. "Mio marito si è spento alle 17:30. Rip amore mio", ha scritto sui social network la moglie Veronique. Monguillot, che si trovava in stato di coma cerebrale, era stato aggredito da un gruppo di persone dopo aver chiesto loro dimostrare il biglietto e di indossare una mascherina a bordo del bus. Due uomini di 22 e 23 anni sono stati arrestati nei giorni scorsi per tentato omicidio.Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, sarà domani a Bayonne per incontrare lavoratori e sindacati del trasporto pubblico.(Frp)