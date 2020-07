Europa-America latina: Di Maio a videoconferenza su contrasto a coronavirus e sfide rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, ha partecipato insieme ai ministri degli Esteri francese e spagnola, Jean-Yves Le Drian e Arancha González Laya, all’Alto Rappresentante Ue, Josep Borrell, e a omologhi latinoamericani alla videoconferenza sul rilancio del Dialogo tra Europa e America Latina e Caraibi, centrata sul contrasto alla emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19 e sulle sfide poste dal recupero economico-sociale dalla crisi. Lo rende noto la Farnesina. Il ministro Di Maio ha ringraziato i colleghi per l’aiuto prestato all’Italia durante le fasi più acute della pandemia, esprimendo solidarietà a quanti si trovano oggi in condizioni analoghe. Il Ministro ha quindi evidenziato l’importanza delle principali misure che hanno consentito all’Italia di uscire dall’emergenza, quali la mobilitazione massiva del sistema sanitario e l’importanza del lockdown nel contenimento dei contagi, rivelatesi cruciali per la lotta al virus a livello nazionale. Sul piano internazionale, Di Maio ha evidenziato la centralità della cooperazione per un approccio condiviso sul contrasto alla pandemia e sul rilancio economico e sociale. (segue) (Com)