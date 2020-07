La Commissione Ue accoglie con favore l'inclusione di Bulgaria e Croazia nel Meccanismo di cambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea accoglie con favore la decisione di includere il lev bulgaro e la kuna croata nel Meccanismo di cambio II (Erm II) e la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) sulla stretta cooperazione con entrambi i paesi, "che segna il loro ingresso nell'Unione bancaria". Lo riferisce la stessa Commissione con un comunicato. "La decisione dell'Erm II rappresenta una pietra miliare per la Bulgaria e negli sforzi della Croazia di aderire all'area dell'euro. Entrambi gli Stati membri devono ora partecipare al meccanismo senza gravi tensioni e, in particolare, senza svalutare il loro tasso centrale valutario rispetto all'euro di propria iniziativa, per almeno due anni prima che possano qualificarsi per adottare l'euro. La Commissione continuerà a incoraggiare e sostenere gli sforzi delle autorità bulgare e croate per completare il processo di adesione all'area dell'euro", sottolinea la Commissione. “L'euro è un simbolo tangibile di unità europea, prosperità e solidarietà. Questa decisione riconosce le importanti riforme economiche già intraprese da Bulgaria e Croazia, confermando al contempo l'attrattiva costante della moneta unica europea. Continueremo a sostenere entrambi i paesi mentre intraprendono i passi successivi e finali verso l'adesione all'area dell'euro", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.Da parte sua, Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo per un'economia che lavora per le persone, ha dichiarato di essere "lieto di accogliere la Bulgaria e la Croazia come membri del Meccanismo di cambio II, un'importante pietra miliare sulla strada per l'adozione dell'euro come valuta nazionale. Entrambi i paesi - ha sottolineato - hanno lavorato duramente per arrivare a questo punto, anche nel mezzo della pandemia di coronavirus. È una testimonianza dell'attrattiva della nostra moneta comune - ancora relativamente giovane ma di grande successo a livello globale. Buone notizie per Bulgaria, Croazia e per l'intera area dell'euro". Paolo Gentiloni, commissario per l'Economia, ha dichiarato: “La Bulgaria e la Croazia hanno compiuto enormi sforzi per prepararsi all'entrata nell'Erm II e nell'Unione bancaria. Oggi, questi sforzi hanno dato i loro frutti. In un momento di crisi e incertezza, questa decisione invia un messaggio di fiducia nell'euro e chiarezza sul fatto che Bulgaria e Croazia saranno i prossimi paesi a cui aderire. Mentre fanno questo passo fondamentale verso la nostra moneta comune, noi europei facciamo un nuovo passo verso un'Unione sempre più vicina".La Commissione ricorda che la partecipazione all'Erm II contribuirà a rafforzare la resilienza delle economie della Bulgaria e della Croazia. Aiuterà entrambi i paesi a concentrare le loro politiche sulla stabilità, a favorire la loro convergenza e infine a sostenerle nei loro sforzi per l'adozione dell'euro. L'esecutivo comunitario esprime così il suo favore del fatto che la Bulgaria e la Croazia siano "impegnate a mantenere lo slancio delle riforme e a raggiungere una convergenza economica sostenibile verso l'adozione dell'euro. A tal fine, si sono entrambi impegnati ad attuare ulteriori riforme durante la loro partecipazione all'Erm II, conformemente allo scopo del meccanismo orientato alla stabilità". La Bulgaria e la Croazia hanno assunto una serie di impegni politici volti a garantire una transizione agevole e una partecipazione all'Erm II. I membri dell'Erm II hanno incaricato la Commissione e la Banca centrale europea (Bce) di monitorare l'effettiva attuazione di tali impegni nei rispettivi settori di competenza. Queste valutazioni hanno fornito la base affinché le parti dell'Erm II includano il lev bulgaro e la kuna croata nell'Erm II. (Beb)