Governo: Castaldi (M5s), Meloni bastian contraria a prescindere

- Il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi, del Movimento cinque stelle, va all'attacco del presidente di Fratelli d'Italia. "La Meloni si lamenta dell'ipotesi di proroga dello stato di emergenza, accusando il governo di voler fare tutto come gli pare. Io direi - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - che la segretaria di Fd'I esprime contrarietà a prescindere, sempre. Quelli del centrodestra prima non vogliono venire a villa Pamphilj perché poco istituzionale, poi quando si va in Parlamento escono dall'Aula. Il presidente Conte li invita a palazzo Chigi e loro rifiutano l'incontro. E adesso sostengono che il governo vuole fare tutto da solo? Quando si decideranno a uscire da questo 'stato di assenza' e a dare un contributo positivo - conclude Castaldi -, saremo prontissimi ad ascoltarli come lo siamo sempre stati, dimostrandolo più volte". (Com)