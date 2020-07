Fase 3: Crimi, proroga stato emergenza utile a farci trovare pronti in caso di necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, afferma che "quella della proroga dello stato di emergenza è una questione prettamente tecnica. Si tratta - continua il viceministro all'Interno in una nota - della cornice normativa che può consentire all'esecutivo di intervenire in urgenza: di adottare, in tempi rapidi, quelle misure che si dovessero rendere necessarie. Dunque - conclude il senatore -, ha la funzione di farci trovare pronti anche in vista dell'autunno".(Com)