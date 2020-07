Autostrade: Gelmini (FI), anche questa settimana nessuna decisione da governo su Aspi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, osserva che "la decisione sulla eventuale revoca della concessione ad Aspi (Autostrade per l'Italia) per le autostrade non arriverà neanche questa settimana, contrariamente a quanto aveva promesso Conte. Le ramanzine ai suoi ministri e alla sua maggioranza per i ritardi di cui lui stesso è responsabile - continua la parlamentare in una nota - non hanno sortito a quanto pare nessun effetto. Il Consiglio dei ministri non si riunirà prima di martedì. Chissà di quale martedì dell'anno...". (Com)