Lavoro: Durigon (Lega), piano Anpal in ritardo e con voti contrari, Parisi riferisca su possibili tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega, Claudio Durigon, dichiara: "Dopo che per mesi Anpal è stata ostaggio dei litigi tra Parisi e il ministro Catalfo che hanno paralizzato l'agenzia con ripercussioni pesantissime per il mondo del lavoro, oggi apprendiamo l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del nuovo piano industriale. Salta all'occhio, però - continua il parlamentare in una nota -, il voto negativo dell'assessore al Lavoro del Lazio Di Berardino. Non vorremmo che per l'ennesima volta i giochi di poltrone la facciano da padrone e che nel Lazio e in Anpal si stia giocando una partita che esula con il lavoro e che anzi andrebbe solo a scapito di milioni di persone". L'esponente leghista, poi, prosegue: "Visto il delicato momento economico che il nostro Paese sta attraversando non possiamo permetterci ulteriori passi falsi. Per questo - conclude Durigon - chiediamo che il presidente Parisi riferisca in commissione e sciolga qualsiasi dubbio su possibili tensioni che rallenterebbero ulteriormente i lavori di Anpal".(Com)