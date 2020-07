Fase 3: Berlusconi, per ripresa servono grande Piano casa e infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Silvio Berlusconi ha partecipato ad una videoconferenza con i vertici di Forza Italia e con i rappresentanti delle associazioni e confederazioni che operano nel settore dell’edilizia in Piemonte e in Valle D’Aosta. In un post su Facebook, l'ex premier osserva: "Se si vuole rilanciare l’economia non si può prescindere dalle costruzioni. Per la ripresa servono un grande Piano casa e un grande Piano infrastrutture. Per l’edilizia privata - continua il leader di FI - è necessario passare dalle autorizzazioni preventive ai controlli ex-post, per l’edilizia pubblica bisogna cambiare il Codice degli appalti sostituendo le norme attuali con quelle che hanno consentito la realizzazione del ponte Morandi a Genova in tempi straordinariamente brevi". Ad avviso di Berlusconi, "il decreto Semplificazioni approvato dal governo è però, purtroppo, un provvedimento disorganico e insufficiente, che non affronta nessuno dei grandi nodi che avevamo indicato. Non c’è lo choc di cui l’Italia aveva bisogno. Lo realizzeremo noi quando torneremo finalmente al governo del Paese: credo accadrà presto - conclude Berlusconi - perché le contraddizioni sempre più evidenti di questa maggioranza ci porteranno presto alle elezioni”. (Rin)