Roma: Guardati-Proietti (Pd Tiburtina), al via percorso per Conferenza programmatica Municipio IV

- Prende il via il percorso che porterà alla Conferenza programmatica del Municipio Roma IV. Lo annunciano, in una nota, Eraldo Guardati segretario Pd Tiburtina e Federico Proietti responsabile organizzazione Pd Tiburtina. "Dalla settimana prossima - spiegano - inizieranno gli incontri con i tavoli di ascolto e confronto con tutte le realtà civiche, sociali, culturali, politiche di centro-sinistra ed imprenditoriali del nostro territorio su tutti i temi cruciali per costruire una nuova agenda politica per il Municipio IV. Si parte con i tavoli sulle politiche sociali (13 luglio) ed educative (16 luglio) ai quali si è deciso di dare priorità alla luce degli sconvolgimenti derivanti dalla pandemia in corso. Per partecipare alle assemblee, che si terranno in forma telematica in considerazione delle regole sul distanziamento sociale in vigore, sarà necessario dare la propria adesione scrivendo alla mail pd_quarto_municipio@libero.it oppure mandando un messaggio sulla pagina facebook Partito democratico Tiburtina specificando a quale tavolo si ha intenzione di partecipare". (Com)