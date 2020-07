Lombardia: Gallera, riunito tavolo per rete ospedaliera di montagna, obiettivo qualità e cure e accessibilità servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito oggi a Palazzo Lombardia il Tavolo tecnico sulla riorganizzazione dell'offerta sanitaria di Montagna, presieduto dal Direttore vicario della Direzione generale Welfare, Marco Salmoiraghi. Ai lavori hanno partecipato i rappresentanti dell'Ats della Montagna e dell'Asst della Valtellina e Alto Lario, insieme ai tecnici delegati dai sindaci dei 4 Mandamenti territoriali che fanno capo alla Provincia di Sondrio e del Comitato per la Difesa della sanità di Montagna. Ne dà notizia l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. "Il nostro obiettivo principale - spiega Gallera - era e rimane quello di assicurare ai cittadini del territorio servizi sanitari di qualità, garantendo loro la più ampia accessibilità alle cure e all'assistenza. Proprio per questo, dopo aver commissionato uno studio specifico al Politecnico di Milano, effettuato attraverso una meticolosa analisi dei bisogni di salute rappresentati da molti stakeholder, abbiamo valutato ogni aspetto del piano con i rappresentanti del territorio, chiedendo loro suggerimenti, proposte e migliorie". A seguito dei momenti di approfondimento, Regione Lombardia ha ritenuto di accogliere le considerazioni rappresentate nel documento unitario presentato dai 4 Mandamenti, confermando che la riqualificazione della Rete ospedaliera debba procedere in parallelo con la riqualificazione dei Servizi territoriali e dei servizi di emergenza e urgenza, superando i confini tradizionali tra Ospedali e Territorio, integrando gli ambiti di intervento sanitari, sociosanitari e sociali. (segue) (Rem)