Lavoro: Pd, non si può dirigere Anpal contro le Regioni

- Il responsabile Lavoro della segreteria nazionale del Partito democratico, Marco Miccoli, definisce "grave quanto successo ieri nel Consiglio di amministrazione di Anpal. L’approvazione del piano industriale con il voto contrario del rappresentante delle Regioni, Claudio Di Berardino - continua l'esponente del Pd in una nota - , è stata una prova di forza arrogante e sbagliata. L’ennesima prova dell’inadeguatezza del presidente Parisi. Le politiche attive del lavoro dovranno essere l’architrave dell’azione di governo per puntare alla ripresa del Paese e serve coesione all’interno delle istituzioni. Come si può pensare di svolgere questo difficile compito senza concertare strategie e azioni con le Regioni che sono lo strumento attraverso il quale le politiche attive si praticano e si realizzano?". Miccoli, poi, prosegue: "Parisi, tra un viaggio e l’altro lungo la rotta tra il Mississipi e l'Italia, dimostra di non aver compreso bene la gravità del momento che stiamo vivendo e se questo è vero non può restare a dirigere l’ente. Speriamo almeno che ora si proceda velocemente alla stabilizzazione di tutti i precari, ripeto, di tutti i precari, nessuno escluso - conclude ancora il responsabile Lavoro della segreteria nazionale del Partito democratico -, perché questo ancora non è chiaro nelle intenzioni del fantasioso presidente di Anpal servizi. Il Pd continuerà a battersi e a vigilare affinché questo possa avvenire al più presto". (Com)