Fase 3: Conte, da Forza Italia atteggiamento costruttivo

- Per quanto riguarda Forza Italia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell'intervista che andrà in onda questa sera a "Stasera Italia news", su Retequattro, ha chiarito che "è una forza d’opposizione, che ha un ruolo ben distinto da quella che è la responsabilità di governo. Quando dico che, dal punto di vista concreto dei fatti, Forza Italia ha un atteggiamento, pur di opposizione, di dialogo più costruttivo, non sto dicendo - ha chiarito il premier - 'voglio Forza Italia nel governo' e non sto dicendo che la prospettiva deve essere di unità nazionale o un amalgama indistinta; sto dando un giudizio di merito del comportamento concreto che è più costruttivo e più dialogante, tutto qui". (Rin)